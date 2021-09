Russia: presidente commissione elettorale, media stranieri saranno presenti al voto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ai rappresentanti dei media, che sono riconosciuti come agenti stranieri in Russia, non verrà negato il diritto di seguire le elezioni parlamentari in qualsiasi seggio elettorale. Lo ha affermato la presidente della commissione elettorale centrale russa, Ella Pamfilova. "Avranno gli stessi diritti di copertura. Sottolineo: non per interferire, ma per coprire il processo di voto in qualsiasi seggio elettorale. Devono solo rendere noto chi sono", ha dichiarato Pamfilova in un'intervista all'emittente "Ntv". "Non abbiamo mai intentato una causa contro nessun mezzo di comunicazione, nonostante calunnie e insulti", ha aggiunto la presidente della commissione elettorale. Il ministero della Giustizia della Federazione Russa ha riconosciuto come agenti stranieri media come "Meduza", "Insider", "VTimes", "Dozhd" ed altri.(Rum)