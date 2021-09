Roma: donna ingerisce farmaci e aspetta la morte distesa, arrivano invece i carabinieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prima ha scritto una lettera chiedendo scusa alla figlia del gesto che stava per compiere, poi ha ingerito farmaci di vario genere aspettando la morte distesa sul letto ma sono invece arrivato i carabinieri. I militari della compagnia Roma Centro, infatti, sono intervenuti ieri poco prima delle 14 nella casa di una 53enne romana. Ad allertarli è stato il cugino della donna che continuava a chiamarla e citofonarla senza ottenere risposta. I carabinieri con l’ausilio dei vigili del fuoco, sono quindi intervenuti trovandola in una stato di semi incoscienza permettendo agli operatori del 118 di trasportarla in ospedale dove le è stata riscontrata una intossicazione da farmaci. Al momento è fuori pericolo di vita.(Rer)