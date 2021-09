Milano: Politecnico conferisce laurea ad honorem a Marva Griffin Wilshire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Politecnico di Milano ha conferito ieri sera una laurea magistrale ad honorem in Design per il sistema prodotto servizio (Product service system design) a Marva Griffin Wilshire, ideatrice e curatrice del SaloneSatellite. Stando al relativo comunicato stampa, dopo I saluti della preside della Scuola del design Luisa Collina e la laudatio del professor Beppe Finessi del dipartimento di Design, Marva Griffin Wilshire ha tenuto la sua lectio dal titolo “C'era una volta...e 23 anni di giovane creatività”. “Il riconoscimento di oggi chiude un cerchio, perché Marva ha dimostrato con la sua storia personale e il suo percorso professionale di credere fortemente nell’educazione, nello studio e nelle possibilità che la conoscenza regala”, ha detto Finessi. Marva, ha continuato, rappresenta “un modello molto significativo e oggi fondamentale: coniugando comunicazione con progettazione, divulgazione con ricerca, informazione con sperimentazione, dimostra che esistono professioni nuove che si possono svolgere con straordinari risultati, e che vanno oltre al più tradizionale binomio imprenditore/progettista, professioni che sono parte di un sistema più ampio, costituito da altri attori che svolgono significativi altri ruoli, tutti egualmente importanti per la riuscita dell’intero sistema design”. (segue) (Com)