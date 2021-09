Milano: Politecnico conferisce laurea ad honorem a Marva Griffin Wilshire (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Oggi noi al Politecnico di Milano, dopo i grandi maestri del design italiano, accogliamo Marva in un gruppo sceltissimo di nostri riferimenti, premiati con la laurea ad honorem”, ha affermato. “L'attività di Marva Griffin rappresenta in modo emblematico la capacità di comprendere e governare tutte le espressioni e fasi del design: dall'ideazione allo sviluppo, dalla realizzazione alla diffusione e comunicazione”, ha affermato la professoressa Anna Meroni del dipartimento di Design, nelle motivazioni della laurea ad honorem. “Un design di cui valorizza contemporaneamente l’aspetto caratterizzante di una cultura, un paese, una generazione e le sue potenzialità industriali, e quindi le ricadute produttive ed economiche: sempre alla ricerca d’idee, innovazioni, linguaggi e autori capaci di esprimere - attraverso altre sensibilità e culture - nuovi orizzonti e visioni, Marva Griffin ha fatto, e continua fare, della loro valorizzazione e sostegno la sua opera magistrale”, ha concluso. (Com)