Repubblica Ceca: Covid, i test nelle scuole termineranno questa settimana

- I test contro il coronavirus nelle scuole della Repubblica Ceca termineranno questa settimana. Lo ha detto il ministro della Sanità, Adam Vojtech, ripreso dall’agenzia di stampa “Tasr”. Dall’inizio dell’anno scolastico la scorsa settimana i tamponi hanno confermato 116 casi positivi. I dati del secondo turno di test sono ancora in corso di esame ma suggeriscono che la situazione epidemiologica nelle scuole non stia peggiorando. Indossare la mascherina nelle aree comuni resterà obbligatorio e il ministro non ha escluso che i test possano essere reintrodotti in futuro ma a livello locale e non nazionale. (Vap)