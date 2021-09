Sudafrica: permesso di soggiorno a latitante malawita, sospesi cinque funzionari governativi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cinque funzionari del ministero dell'Interno del Sudafrica sono stati sospesi dalle loro funzioni per aver contribuito al rilascio di permessi di soggiorno ad un pastore latitante del Malawi. Lo ha riferito il ministro dell'Interno Aaron Motsoaledi, che in dichiarazioni alla stampa ha precisato che per i cinque agenti sono state disposte misure disciplinari, al termine di indagini che ne hanno accertato le responsabilità. Il caso riguarda il pastore Shepherd Bushiri, ricercato dalle autorità malawite dopo che lo scorso anno è fuggito dal suo paese nonostante fosse imputato in un caso di frode e riciclaggio di denaro.(Res)