Spagna: premier Sanchez, Paese continuerà a fare progressi se tutti territori si uniscono

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La legge di bilancio 2022 ha bisogno dell'impegno di tutti e la Spagna continuerà a fare progressi se ogni territorio si unisce. Lo ha affermato il presidente del governo, Pedro Sanchez, durante la riunione del gruppo parlamentare socialista dove illustrato i 5 punti fondamentali per la ripresa economica del Paese. Secondo il premier è necessario continuare a garantire il potere d'acquisto dei degli anziani e assicurare la sostenibilità del sistema di previdenza sociale. A questo si aggiunge un piano d'urto per i giovani con politiche di alloggio, istruzione e occupazione, continuità nel sostegno alle politiche di genere, la canalizzazione dei fondi europei per digitalizzare il Paese e per affrontare la transizione ecologica. Infine, Sanchez ha indicato nella sfida demografica un altro dei grandi obiettivi dei prossimi anni. Il premier ha spiegato che durante la pandemia del coronavirus il governo ha messe in campo tre azioni distinte. In primo luogo, è stato messo in atto un piano di resistenza, la seconda fase è stata la riattivazione economica e la terza, quella attuale, consiste nel favorire la giusta ripresa. "Se tutti abbiamo sofferto per la pandemia, tutti dobbiamo beneficiare del recupero" economico. (Spm)