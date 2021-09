Usa: Covid, nuovi documenti confermano finanziamenti del Niaid di Fauci a ricerche Wuhan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il quotidiano online statunitense "The Intercept" ha pubblicato in esclusiva centinaia di pagine di documenti riservati sinora inediti, che contribuiscono a far luce sui finanziamenti concessi dai National Institutes of Health statunitensi (Nih) all'Istituto di virologia di Wuhan, da cui potrebbe aver avuto origine la pandemia di coronavirus. I contenuti dei nuovi documenti paiono smentire quanto dichiarato sino ad oggi dall'infettivologo Anthony Fauci, che ha sempre negato che sotto la sua direzione l'Nih abbia volontariamente finanziato le ricerche sul "guadagno di funzione" del coronavirus condotte a Wuhan. Dai documenti emerge invece che i fondi veicolati all'istituto di virologia cinese tramite la ong EcoHealth Alliance erano espressamente destinati a sperimentare l'ibridazione di diverse tipologie di cornavirus, ottenendo un virus altamente trasmissibile agli esseri umani. L'informazione è contenuta in uno dei documenti inediti pubblicati da "The Intercept", e relativi a una proposta di finanziamenti presentata dalla EcoHealth Alliance di Peter Daszak presso l'Istituto nazionale di allergie e malattie infettive (Niaid) di Fauci. Il Niaid è uno dei 27 centri e istituti di ricerca parte dei National Institutes of Health statunitensi. Il senatore statunitense Rand Paul, che nei mesi scorsi è stato protagonista in più occasioni di diverbi con Fauci, e che lo ha accusato di aver celato il suo ruolo nel finanziamento delle ricerche sul guadagno di funzione del coronavirus in Cina, ha annunciato a seguito delle nuove rivelazioni di aver "già chiesto al dipartimento di Giustizia di rivedere le testimonianze di Fauci per aver mentito al Congresso". "Questo rapporto - ha aggiunto il senatore - dovrebbe chiarire oltre ogni dubbio che (Fauci) deve essere posto di fronte alle responsabilità delle sue azioni". (Nys)