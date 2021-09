Unicredit: Sileoni (Fabi), Orcel non si faccia condizionare da politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo amministratore delegato di Unicredit, Andrea Orcel, ha “un approccio e modalità di comportamento totalmente diversi dal suo predecessore Mustier. Non ha bisogno di società di consulenza perché è lui stesso il primo consulente di sé stesso, avendo maturato diverse esperienze professionali nell'ambito della consulenza finanziaria internazionale. Il fatto che si dica e si legga che non conosca ancora bene il settore bancario italiano, per aver lavorato sempre all'estero, rappresenta, dal mio punto di vista, un grosso vantaggio: non avrà alcun condizionamento della politica, andrà per la sua strada senza curarsi dei pettegolezzi, spero che non avrà alcun condizionamento delle dinamiche politico-finanziarie prettamente italiane, a condizione di saper utilizzare le proprie esperienze professionali maturate all'estero e anche qui in Italia e rappresenterà probabilmente la vera novità del settore”. Lo ha detto il segretario generale della Fabi, Lando Maria Sileoni, intervistato da Class Cnbc. “La comunicazione di Orcel verso le lavoratrici e i lavoratori di Unicredit mi è sembrata molto vera e profondamente sentita. Ora è chiaro che comunque sarà da noi pesato e valutato sui fatti concreti, sulle iniziative che sta prendendo e su quelle che prenderà”, ha concluso Sileoni.(com)