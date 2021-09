Trasporti: Giovannini, grande anno per l’Italia, prima in Europa per investimenti ferroviari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Quest’anno per l’Italia è stato un anno straordinario per i successi sportivi. Vittoria degli europei di calcio, straordinaria performance alle Olimpiadi e alle Paralimpiadi. Ma l’Italia è anche il primo Paese europeo in termini di investimento sul sistema ferroviario che non solo si basa sul Pnrr ma su fondi nazionali”. Così Enrico Giovannini, ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, intervenuto per la presentazione della tappa romana, alla stazione Ostiense, del 'Connecting Europe Express', il treno che, partito da Lisbona, attraverserà 26 Paesi e farà tappa in più di 100 città dell'Unione Europea per sensibilizzare i cittadini sulle politiche infrastrutturali e della mobilità.(Rer)