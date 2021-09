Sardegna: commissione Sanità chiede proroga per esprimere parere su legge omnibus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione Sanità, presieduta dal vice Daniele Cocco (Leu) ha chiesto all'unanimità la proroga dei termini (sarebbero scaduti venerdì 10) per esprimere il parere di competenza sulla Pl n.284, la legge "omnibus". Le ragioni della richiesta, evidenziate dagli interventi dei commissari di maggioranza ed opposizione (Oppi, Gallus, Mundula, Agus, Ganau e Pinna) nella lunga seduta alla quale ha partecipato l'assessore Mario Nieddu con lo staff dell'assessorato, riguardano sostanzialmente alcune parti dell'art.5 e l'art. 28. Nell'art.5, fra l'altro, è contenuta una norma che autorizza la spesa di 500.000 euro per il triennio 2021-2023 a favore delle diocesi "proprietarie di strutture destinate al sostegno delle famiglie con bambini affetti dalla sindrome di Asperger e sclerosi multipla", ancora in corso (questo il punto più contestato) di accreditamento. Inoltre, molti commissari hanno espresso perplessità sull'intervento della Regione per coprire in parte (attorno ai 20 milioni, ma da calcolare nel dettaglio) nell'ambito degli interventi di contrasto al Covid, i costi di funzionamento del Mater Olbia, struttura che a causa della pandemia non è entrata pienamente "a regime". Le osservazioni principali formulate dai commissari sono due: da un lato di metodo, perché la dimensione del possibile intervento non è stata quantificata, dall'altro di merito perché lo stesso intervento sarebbe in contrasto con la decisione del Consiglio regionale di "girare" le eventuali economie al sistema pubblico. (segue) (Rsc)