Sardegna: commissione Sanità chiede proroga per esprimere parere su legge omnibus (2)

- L'assessore Nieddu ha replicato ricordando che la nascita del Mater Olbia deriva da un accordo fra Stati formalizzato da successive intese sottoscritte da diversi governi succedutisi nel tempo con la Regione ed è di conseguenza attuale l'interesse del ministero della Salute e degli altri dicasteri coinvolti. Per quanto riguarda l'art.28 si prevede una modifica della riforma sanitaria approvata nel 2020, giustificata in parte dai rilievi della Corte costituzionale, per consentire la nascita di una nuova azienda (con la dotazione iniziale di 2 milioni di euro ed un organico di 20 unità) che dovrebbe completare la definitiva liquidazione dei rapporti giuridici ed economici delle vecchie aziende sanitarie. Anche su questa norma sono state espresse riserve, sia dal consigliere Oppi ("sarebbe la 14esima azienda ed un ritorno al passato"), che da Agus ("è una nuova riforma della sanità") e Ganau ("è un lavoro che può fare l'Ares"). (segue) (Rsc)