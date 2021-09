Sardegna: commissione Sanità chiede proroga per esprimere parere su legge omnibus (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso della seduta il consigliere dell'Udc-Cambiamo Antonello Peru, precisando di parlare a nome dell'intergruppo del quale fa parte, ha poi rilanciato con forza il tema del riequilibrio territoriale fra le risorse assegnate al Sud ed al Nord della Regione, sollevato da tutta la commissione ma rimasto ad oggi senza risposta. La distribuzione dei fondi decisa da Ats senza alcun criterio ed ancora in vigore nonostante gli impegni per una sua revisione, ha sostenuto il consigliere, danneggia non solo il Nord ma tutto il sistema sanitario regionale, perché non è ammissibile che a fronte di una popolazione di 330.000 abitanti al Nord contro i 500.000 del Sud, nella Sardegna meridionale sia concentrato il 74 per cento delle risorse. (Rsc)