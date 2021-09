Trasporti: Giovannini, sviluppo rete ferroviaria fondamentale, Alta velocità cambia la vita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L’Interrail ha rappresentato per tantissime persone il cambiamento e la scoperta dell’integrazione culturale e politica dell’Europa. Le ferrovie hanno sempre svolto questa funzione e la svolgeranno sempre di più nei prossimi anni: Connecting Europe, ma io aggiungerei Connecting Italy, specialmente collegando nord con sud ed est con ovest”. Così Enrico Giovannini, ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, intervenuto per la presentazione della tappa romana, alla stazione Ostiense, del "Connecting Europe Express", il treno che, partito da Lisbona, attraverserà 26 Paesi e farà tappa in più di 100 città dell'Unione Europea per sensibilizzare i cittadini sulle politiche infrastrutturali e della mobilità. “Lo sviluppo della rete è andato da Nord a Sud e non è ancora arrivato fino in fondo. Portare l’alta velocità in Calabria compresa anche parte siciliana non era scontato fino a sei mesi fa e l’adesione del parlamento e del Governo a un investimento così massiccio non era scontato. Usare l’alta velocità cambia la vita. Dei 62 miliardi del Pnrr del fondo complementare che ministero gestisce ce ne sono 300 milioni sulle strade. Tutto il resto è mobilità sostenibile. Sono coinvolti 11 aeroporti con un intervento di ultimo miglio per connetterli con la rete ferroviaria”.(Rer)