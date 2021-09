Gli appuntamenti di oggi a Roma e nel Lazio (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- ROMA 2021- Nicola Fratoianni di Sinistra Italiana inizia tour in tutta Italia per raccolta firme su proposta di legge per tassare grandi ricchezze e per sostenere candidati sinistra alle comunali. Ostia (ore 11:00), Fiumicino (ore 17:30)- Apertura campagna elettorale lista Ecodigital. Interverrà la sindaca di Roma Virginia Raggi. Presenti i due garanti della lista, Angelo Consoli, direttore dell'ufficio europeo di Jeremy Rifkin e Jacopo Mele, esperto e garante della parte digital. Presenti i capilista Alessandro Bianchi, Lapo Sermonti e Alessandro Cardente e gli altri candidati della lista Ecodigital. Giardini di Palazzo Brancaccio, Roma (ore 10:00) (segue) (Rer)