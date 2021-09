Reddito cittadinanza: Conte, Draghi lo condivide, serve aiuto di Comuni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul Reddito di cittadinanza "non interpreto il pensiero recondito di Draghi, mi fermo al fatto che lo condivide". Lo ha detto il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, ospite di "Agorà" su Rai3. "Per miglioralo il Movimento cinque stelle è in prima linea", ma in questi giorni "ho parlato con alcuni percettori che chiedono per primi dignità sociale", ha spiegato. "Dobbiamo offrire loro la possibilità di lavorare anche con lavori socialmente utili. I Comuni ci devono aiutare", ha aggiunto Conte per poi ricordare che occorre "migliorare le politiche attive", ma, ha concluso, "abbiamo rioccupato 250 mila percettori con il Reddito di cittadinanza e non è poco in tempi di pandemia, ma chiaro che dobbiamo fare di più". (Rin)