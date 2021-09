Scozia: Sturgeon a lavoro su "dettagliato prospetto" su indipendenza nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Scozia ha ricominciato a lavorare su quello che ha definito un "dettagliato prospetto" per l'indipendenza della nazione. Lo riporta il quotidiano "Financial Times", citando quanto spiegato dal prima ministra di Edimburgo, Nicola Sturgeon. La leader scozzese non ha voluto tuttavia dare una data precisa per la data del referendum. L'annuncio è arrivato durante un discorso nel quale Sturgeon ha comunicato il programma legislativo annuale del suo governo. Questo potrebbe attirare nuovi sostenitori in vista della conferenza online del Partito nazionale scozzese (Snp) previsto per questo fine settimana. Ma la mancanza di dettagli sui prossimi passi per l'indipendenza - che venne sottoposta a referendum anche nel 2014, con il 55 per cento dei cittadini che votò per restare - mostra le difficoltà che la prima ministra dovrà affrontare per far approvare questo nuovo quesito dal governo di Londra. (Rel)