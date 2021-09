Covid: Mulè (FI), non ci riconosciamo in azione politica Lega, siamo per Green pass e obbligo vaccinale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Lega, dopo aver ritirato i suoi emendamenti sul Green pass, ha votato con Fratelli d'Italia: ha fatto un’azione politica dura, in cui non ci riconosciamo. Lo ha detto il sottosegretario alla Difesa Giorgio Mulè (FI) su Radio Cusano Campus. "Il governo Draghi è anomalo, è un governo di emergenza, lo abbiamo fatto nascere per risolvere l’emergenza sanitaria, sociale ed economica. Ci siamo trovati a doverlo fare visti i disastri combinati da Conte. La Lega non ha messo sul tavolo la pistola dicendo: o si fa così o ce ne andiamo. La Lega ha posto con forza un problema politico rispetto alla decisione del governo, dopodichè ha confermato l’adesione al governo, hanno ritirato i 900 emendamenti e quindi vedo in questo un comportamento diverso rispetto al Pd che due mesi fa sembrava voler far cadere il governo sul ddl Zan come se fosse l’emergenza delle emergenze, poi invece hanno ritirato la calendarizzazione. In queste cose vedo il gioco della politica", ha affermato Mulè, secondo cui quella della Lega è una strambata, ha ritirato gli emendamenti e poi ne ha votati alcuni con l’opposizione. "Ma non è meno strambo l’atteggiamento del Pd. Rientra tutto nella dialettica politica. L’interesse comune è arrivare agli obiettivi di vaccinazione. Noi continuiamo a dire: più green pass per tutti. Il green pass è uno strumento essenziale, non è un obbligo, ma un requisito. E’ un discorso legato alla Costituzione che garantisce la libertà individuale, ma per garantire la libertà e la salute degli altri a volte è necessario fare un passo indietro sulle libertà individuali. La Lega ha fatto un’azione politica dura, in cui non ci riconosciamo. Se entro la prima settimana di ottobre non si arriverà all’85-90% di vaccinati noi siamo a favore dell’obbligo vaccinale. Qualsiasi posizione che consenta a chi ha dei dubbi legittimi di radicalizzare la sua posizione è sbagliata perché va contro la vita e il buonsenso e su questo diciamo parole chiarissime. Chiunque ammicca ai no vax è una persona che è contro la vita e se lo fa dal pulpito della politica fa un’azione distruttiva", ha concluso il sottosegretario. (Rin)