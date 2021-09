Hong Kong: polizia arresta quattro organizzatori della veglia per Tienanmen

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia di Hong Kong ha arrestato quattro leader dell’Alleanza di Hong Kong, gruppo che organizza le commemorazioni annuali delle proteste di Piazza Tienanmen. I quattro si erano rifiutati di collaborare in un'indagine sulla sicurezza nazionale. Lo ha comunicato il gruppo stesso, dopo che l’avvocatessa Chow Hang-tung, una dei quattro arrestati e vicepresidente dell'alleanza, ha comunicato in diretta su Facebook che la Polizia si era presentata presso il suo ufficio e stava forzando l’ingresso. Tra gli arrestati mercoledì ci sono anche Simon Leung Kam-wai, Tang Ngok-kwon e Chan To-wai. La polizia in precedenza aveva avvertito che la mancata collaborazione con le indagini avrebbe potuto comportare una multa fino a 100 mila dollari di Hong Kong (12.900 dollari) e sei mesi di carcere. (Cip)