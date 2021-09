Cina-Afghanistan: inviato Onu, “intervento militare straniero non risolve problemi”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La gestione delle dinamiche in Afghanistan negli scorsi anni è la prova che l'intervento militare straniero e l'imposizione di un programma di democratizzazione non aiuta a risolvere alcun problema. Lo ha dichiarato in una riunione del Consiglio di sicurezza sul mantenimento della pace il cinese Dai Bing, incaricato d'affari della Missione permanente della Cina presso le Nazioni Unite. Di fronte al terrorismo, ai cambiamenti climatici e ad altre minacce alla sicurezza, “la comunità internazionale deve sostenere il vero multilateralismo, rafforzare il coordinamento e lavorare insieme”, ha evidenziato Dai. "Esortiamo i Paesi interessati a onorare il loro impegno per la ricostruzione pacifica dell'Afghanistan e a non cedere la responsabilità ai suoi vicini o alla comunità internazionale", ha aggiunto Dai Bing. (Cip)