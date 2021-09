Egitto: presidente del parlamento, la sicurezza del Golfo è una linea rossa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sicurezza del Golfo è una linea rossa per l'Egitto. Lo ha detto il presidente della Camera dei rappresentanti dell'Egitto, Hanafi Jabali, durante un incontro con Saqr Ghobashi, presidente dell'Unione parlamentare araba e presidente del Consiglio nazionale federale degli Emirati Arabi Uniti a margine della sua partecipazione alla quinta conferenza mondiale dei presidenti del parlamento nella capitale austriaca Vienna. All'inizio dell'incontro Jabali ha sottolineato l'importanza della continuità della consultazione e del coordinamento tra i due Paesi, per sostenere la sicurezza e la stabilità regionale, soprattutto alla luce degli sviluppi regionali in atto nella regione, sottolineando il rifiuto dell'Egitto dei tentativi di minacciare la libertà di navigazione nel Golfo, nonché il rifiuto dell'Egitto di interferenze regionali negli affari arabi. Da parte sua, Ghobash, presidente dell'Unione interparlamentare araba e presidente del Consiglio nazionale federale degli Emirati ha elogiato le forti relazioni che uniscono l'Egitto e il suo Paese a tutti i livelli, in particolare a livello parlamentare.(Cae)