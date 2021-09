Roma: arrestato rapinatore seriale, minacciava passanti e commercianti con coltello per denaro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un secondo episodio, l'uomo aveva tentato di rapinare una tabaccheria dove, una volta entrato, aveva estratto un coltello a serramanico brandendolo contro la titolare e chiedendole l'incasso. La donna, tuttavia, era riuscita a divincolarsi e a chiedere aiuto all'esterno, facendo desistere l'uomo. In un terzo episodio lo stesso uomo, sempre in tarda serata, aveva minacciato con un coltello una passante intenta a parlare al telefono, intimandole di dargli tutti i soldi. La ragazza impaurita e tremolante gli aveva consegnato i 20 euro che aveva nella borsa, ma l'uomo, non soddisfatto, aveva preteso anche il monile in oro al collo della ragazza, strappandoglielo dal collo, per poi dileguarsi. Le dettagliate descrizioni fornite dalle tre vittime e l'acquisizione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza di alcune attività commerciali, adiacenti alla tabaccheria, hanno permesso agli investigatori di individuare in G. O. l'autore delle tre rapine tentate e consumate, riconosciuto anche dalle tre vittime è stato tratto in arresto. (Rer)