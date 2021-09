Russia: ambasciata Usa respinge accuse di finanziamenti a Navalnyj

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le accuse rivolte agli Stati Uniti di finanziamento dell'attività politica dell’oppositore russo, Aleksej Navalnyj, "sono categoricamente false". Lo ha dichiarato all’agenzia di stampa "Rbk" un portavoce dell'ambasciata statunitense a Mosca, aggiungendo che la missione diplomatica è preoccupata per la pubblicazione su Internet delle informazioni personali di cittadini russi. Lo scopo di tali azioni, ha aggiunto, sarebbe quello di "mettere in imbarazzo o intimidire questi cittadini per aver sostenuto l'opposizione politica”. L’ambasciata ha sottolineato che “in democrazia i cittadini dovrebbero avere il diritto di fornire sostegno finanziario a qualsiasi partito politico o organizzazione". In precedenza, il portale russo "Comitato per la protezione degli interessi nazionali" aveva riferito che 30 dipendenti di ambasciate straniere, principalmente di Germania e Stati Uniti, avrebbero finanziato i progetti di Navalnyj. (Rum)