Ue: Weber (Ppe), non corro a presidenza Parlamento europeo

- Il Parlamento europeo avrà un presidente proveniente dal Partito popolare europeo (Ppe) per la seconda metà della legislatura. Lo ha annunciato via Twitter il presidente del gruppo parlamentare Ppe, Manfred Weber, che ha anche spiegato che non intende candidarsi per il ruolo in questione, come fece nel 2019, in quanto la sua ambizione è continuare ad essere capogruppo dei popolari. "Una cosa è chiara: il Ppe fornirà il presidente del Parlamento nella seconda parte della legislatura. Per questo proporremo una personalità forte e convincente", ha scritto. "Insieme al gruppo Ppe, ho ancora molto da fare per l'Unione europea. L'Europa ha bisogno di un Ppe forte. Ecco perché mi candiderò per la rielezione come capogruppo. Non sono disponibile per l'elezione del presidente del Parlamento a gennaio", ha spiegato Weber. (Beb)