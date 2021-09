Centrodestra: Vito (FI), Lega e Fd'I destra sovranista, ragionino tra loro di partiti unici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dalla foto di Cernobbio ai voti sul DL Green Pass, passando per la firma in Europa della Carta dei valori con Orban e Le Pen, Lega e Fd'I rappresentano in Italia, legittimamente, la destra sovranista. A questo punto, ragionino pure tra loro di federazioni e partiti unici. Lo scrive su Twitter Elio Vito, deputato di Forza Italia. "Ma Forza Italia di Berlusconi ed i vari movimenti e partiti di Udc, di Toti, Brugnaro, Lupi, Sgarbi e di altri, hanno il diritto, e per certi versi anche il dovere, di rappresentare un progetto di destra diversa, liberale, europeista, garantista, attenta ai diritti civili", aggiunge. (Rin)