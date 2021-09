Difesa: alla base russa in Tagikistan consegnate mitragliatrici di grosso calibro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La base militare russa in Tagikistan ha ricevuto un lotto di mitragliatrici pesanti Utes. Lo ha riferito il Distretto militare centrale della Federazione Russa. Le armi sono state dislocate a seguito dell'aggravarsi della situazione in Afghanistan. "Un lotto di mitragliatrici pesanti Utes da 12,7 millimetri è entrato in servizio presso la 201ma base militare russa in Tagikistan per migliorare le sue capacità di combattimento", ha affermato l'ufficio stampa del Distretto, ripreso dell'agenzia di stampa "Interfax". La 201ma base militare in Tagikistan, dislocata nelle città di Dushanbe e Bokhtar, è la più grande struttura militare della Russia al di fuori del Paese. La base comprende fanteria motorizzata, carri armati, artiglieria, unità di ricognizione, nonché unità di difesa aerea e di protezione da attacchi chimici, radioattivi e biologici.(Rum)