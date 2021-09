© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa tornata amministrativa "non può essere significativa per il nuovo corso del Movimento" cinque stelle. Lo ha detto il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, ospite di "Agorà" su Rai3, in merito alla possibilità che i voti di Virginia Raggi possano convergere su Roberto Gualtieri in caso di ballottaggio di quest'ultimo. (Rin)