Mauritania-Algeria: al via la visita del ministro degli Esteri Lamamra a Nouakchott

- Il ministro degli Esteri algerino, Ramtane Lamamra, ha iniziato una visita di lavoro in Mauritania, in qualità di inviato speciale del presidente algerino Abdelmadjid Tebboune. Lo ha riferito il ministero degli Esteri algerino in un comunicato, affermando che Lamamra incontrerà i vertici delle autorità della Mauritania, guidate dal presidente Mohamed Ould Ghazouani, durante la visita di due giorni. Il ministero ha aggiunto che questa visita si inserisce nella volontà di consolidare la consultazione e il coordinamento, nonché di rafforzare le relazioni strategiche esistenti tra i due Paesi e aumentare il ritmo della cooperazione bilaterale in vari campi. Il ministero degli Esteri algerino ha sottolineato che la visita costituirà un'occasione per discutere di questioni regionali e internazionali di comune interesse, in particolare gli ultimi sviluppi sulla scena magrebina, nei Paesi arabi e nel continente africano.(Ala)