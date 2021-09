Rimini: aggressione con coltello tra gruppi di giovani, indagini in corso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella notte a Cattolica quattro giovani, di cui uno di nazionalità marocchina, hanno aggredito due coetanei, diciannovenni e residenti nell’entroterra saludecese, mentre erano in compagni di un gruppo di altri quattro ragazzi presso i bagni n. 72. Le due vittime sarebbero state colpite da uno degli aggressori con un coltello di piccole dimensioni, riportando lievi lesioni personali alla spalla ed al torace, giudicate guaribili dai sanitari dell’Ospedale di Cattolica, in giorni 20 e 15 s.c.. Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica e le cause dell’evento, nonchè identificare gli aggressori. (Ren)