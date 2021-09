Roma 2021: Conte, dialogo con Pd per orizzonte ideale, non queste comunali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dialogo con il Pd "mi interessa in un orizzonte ideale e politico, non per queste elezioni comunali. Già andiamo insieme in molte realtà comunali, in altre non è stata possibile un'intesa". Lo ha detto il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, ospite di "Agorà" su Rai3, in merito alla possibilità che i voti di Virginia Raggi possano convergere su Roberto Gualtieri in caso di ballottaggio di quest'ultimo. (Rin)