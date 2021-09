Usa: Biden chiede fondi per ricollocare almeno 95mila afgani nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione del presidente Usa Joe Bien intende chiedere al Congresso federale lo stanziamento di fondi necessari a trasferire e ricollocar negli Stati Uniti circa 95mila cittadini afgani. Lo riferisce il quotidiano "The Hill", secondo cui la richiesta della Casa Bianca potrebbe ammontare a ben 6,4 miliardi di dollari. Secondo un funzionario dell'amministrazione, i fondi servirebbero a trasportare 65mila afgani negli Stati Uniti entro la fine di settembre, e altri 30mila nel corso del prossimo anno. "Il governo dell'Afghanistan continuerà ad esercitare pressioni sui talebani perché garantiscano un passaggio sicuro ai cittadini statunitensi che vogliono lasciare l'Afghanistan e agli afgani che hanno lavorato al nostro fianco", ha dichiarato il funzionario, secondo cui la maggior parte dei fondi richiesti "servono a sostenere i siti del dipartimento della Difesa e di Stato all'estero, come Ramstein in Germania, siti negli Stati Uniti e il trasporto per i nostri alleati e partner dai siti all'estero al territorio statunitense". (Nys)