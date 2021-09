Australia: i ministri di Esteri e Difesa visiteranno Indonesia, India, corea del Sud e Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri di Esteri e Difesa dell'Australia, Marise Payne e Peter Dutton, visiteranno nei prossimi giorni Indonesia, India, Corea del Sud e Stati Uniti, in vista del viaggio ufficiale a Washington programmato dal primo ministro Scott Morrison questo mese, per un summit dei leader del "Quad". Payne e Dutton sfrutteranno il viaggio ufficiale per rafforzare l'impegno attivo di Canberra nella regione: "Durante i nostri incontri nei quattro Paesi discuteremo i nostri partenariati per superare la pandemia, anche attraverso una distribuzione equa, sicura ed efficace dei vaccini contro la Covid-19, e il nostro percorso comune verso la ripresa dell'economia globale", ha detto Payne nel corso di una conferenza stampa. Il viaggio coinciderà con il 70mo anniversario del Trattato di sicurezza tra Stati Uniti, Australia e Nuova Zelanda, siglato nel 1951. A Washington i ministri prenderanno parte alle prime consultazioni ministeriali bilaterali dall'insediamento alla Casa Bianca del presidente Joe Biden. In agenda, oltre alla pandemia e alla ripresa, anche il contrasto alle coercizioni economiche, la difesa congiunta il clima, la sicurezza informatica e il rafforzamento delle catene di fornitura. (Res)