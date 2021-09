Singapore: Covid, contagi giornalieri ai massimi da un anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Singapore ha registrato 328 casi di Covid-19 nelle 24 ore di ieri, 7 settembre. Il dato è il peggiore per la Città-Stato da oltre un anno a questa parte. Singapore ha intrapreso un progressivo allentamento delle misure anti-pandemia dopo aver conseguito un tasso di vaccinazione contro la Covid-19 di oltre il 75 per cento della popolazione adulta, e tuttavia registra da due settimane a questa parte oltre un centinaio di casi giornalieri. Nelle ultime 24 ore sono stati segnalati anche nove nuovi decessi causati dalla Covid-19, che portano il totale a Singapore a 148. 1.136 persone sono ricoverate in ospedale, 194 delle quali in terapia intensiva e 78 sottoposte a ventilazione artificiale. (Fim)