Corea del Sud: Covid, in arrivo secondo carico di vaccini dalla Romania

- E' in arrivo a Seul un secondo lotto di vaccini contro la Covid-19 che la Corea del Sud ha acquisito dalla Romania nell'ambito di un accordo di swap. Lo ha annunciato oggi l'ambasciata sudcoreana a Bucarest. Un aereo da trasporto con a bordo un carico di 976.500 vaccini di Pfizer e Moderna è decollato dalla Romania nella serata di ieri, e dovrebbe atterrare all'aeroporto internazionale di Incheon nel primo pomeriggio di oggi. La Romania ha acconsentito a cedere alla Corea del Sud circa 1,5 milioni di dosi di vaccino contro la Covid-19, ed ha già inviato un primo lotto nei giorni scorsi, in cambio di forniture mediche essenziali da parte di Seul. Il calo della domanda di vaccinazioni in Romania ha spinto il governo di quel Paese a chiudere 117 centri di vaccinazione e interrompere la maggior parte delle importazioni di vaccini contro la Covid-19. il Paese ha già venduto un milione di dosi di vaccino alla Danimarca e sta cercando nuovi acquirenti, in vista della scadenza delle dosi acquistate all'inizio di quest'anno. (segue) (Git)