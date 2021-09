Germania: candidato cancelliere SpD Scholz vuole mandare Cdu-Csu all'opposizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato cancelliere del Partito socialdemocratico tedesco (SpD), il ministro delle Finanze Olaf Scholz, ha dichiarato che il suo obiettivo personale è mandare l'Unione cristiano-democratica (Cdu) e l'Unione cristiano-sociale (Csu) all'opposizione con le elezioni del Bundestag, che si terranno il 26 settembre. Nel corso di un intervento all'emittente radiotelevisiva “Ard”, Scholz ha affermato: “Tutto il mio obiettivo, come tra l'altro quello di molti cittadini, dall'impressione che ho, è che la Cdu-Csu possa ora riprendersi all'opposizione”. Il candidato cancelliere dei socialdemocratici non ha poi escluso che il proprio partito possa formare una coalizione di governo con La Sinistra, evidenziando come in Germania vi sia attualmente “uno slancio molto, molto democratico”. Allo stesso tempo, Scholz ha ribadito che il Paese deve collaborare con gli Stati Uniti in materia di sicurezza e ciò vale anche per la Nato. “Per me, può esservi soltanto un governo assolutamente chiaro su questo” e ciò deve “valere dal primo giorno”, ha infine affermato il ministro delle Finanze tedesco. (Geb)