Vietnam-Australia: ministro Industria Dien discute cooperazione energetica

- Il ministro dell'Industria e del commercio del Vietnam, Nguyen Hong Dien, ha discusso le prospettive di cooperazione con l'Austria nel campo dell'energia e dello sviluppo sostenibile, con particolare riferimento alle fonti energetiche rinnovabili. Il ministro ha incontrato il 7 settembre a Vienna il segretario di Stato presso il ministro federale per l'Azione climatica, l'ambiente, l'energia, la mobilità, l'innovazione e la tecnologia, Magnus Brunner. L'industria energetica è una delle più dinamiche dell'Austria; diverse aziende austriache hanno già partecipato a progetti idroelettrici nel Vietnam, e sono interessati ad estendere le loro attività in quel Paese al comparto fotovoltaico. Durante i colloqui con Brunner, il ministro vietnamita ha evidenziato lo sviluppo del rapporto di amicizia e cooperazione multiusettoriale tra il Vietnam e l'Austria, specie nei settori politico, economico e culturale. Dien ha menzionato l'accordo di libero scambio tra Unione europea e Vietnam (Evfta) come opportunità per una ulteriore espansione della cooperazione economica. Il ministro ha anche auspicato l'appoggio di Vietnam alla ratifica dell'Accordo per la protezione degli investimenti tra Unione europea e Vietnam (Evipa), che una volta in vigore conferirebbe un importante vantaggio competitivo alle aziende europee intenzionate a investire nel Vietnam. Dien è accompagnato in Austria dal presidente dell'Assemblea nazionale vietnamita, Vuong Dinh Hue, che si trova a Vienna per prendere parte alla quinta Conferenza mondiale dei presidenti di parlamento (Wcsp5). (Fim)