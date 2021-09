Sardegna: Isola protagonista al Macfrut di Rimini, la Regione partner ufficiale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sardegna protagonista, come partner ufficiale del Macfrut di Rimini, aperto oggi, prima fiera dell'ortofrutta in presenza dopo un anno e mezzo di stop degli eventi a causa del Covid. La partecipazione della regione Sardegna all'edizione 2021 di Macfrut si inserisce in un quadro di azioni finalizzate alla valorizzazione e al rilancio dell'ortofrutticoltura sarda. La competitività e la qualità del comparto ortofrutticolo sardo sono alcuni degli elementi che hanno determinato la scelta della Sardegna quale partner ufficiale. Il comparto ortofrutticolo regionale costituisce il 23 per cento del valore complessivo della produzione agricola con circa 15mila ettari coltivati. "E' un comparto da potenziare - dice il presidente della Regione Christian Solinas - alla luce delle interessanti prospettive di mercato correlate ad un costante incremento della domanda da parte dei consumatori, sempre più orientati al consumo dei prodotti di qualità che la Sardegna può offrire". La Regione, prosegue il presidente, "ha piena consapevolezza delle potenzialità del comparto, e con azioni dirette al rafforzamento interno delle filiere, attuate attraverso specifici bandi del Psr per il finanziamento dei Progetti Integrati di Filiera (Pif), intende favorire il rafforzamento delle aziende operanti nel comparto". (segue) (Rsc)