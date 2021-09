Economia: commissario Gentiloni, il piano europeo può dare spinta e durata alla ripresa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Andiamo verso "l'autunno più importante per l'economia italiana da mezzo secolo, - spiega al "Corriere della Sera" il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni - un autunno storico. Perché ci giochiamo l'ingresso in questo piano europeo che può dare qualità, durata e spinta alla ripresa. Il fatto che si vada verso questo appuntamento in un clima di ottimismo mi pare positivo. Lo percepisco in generale in Europa: i dati di crescita dell'area euro nel secondo semestre, più 2,2 per cento, sono anche meglio delle prime stime. Insomma, malgrado le difficoltà c'è una forte ripresa che può portare l'area euro a crescere fra il 5 e il 6 per cento quest'anno". "E in Italia - continua - è particolarmente evidente: l'ho visto a Cernobbio incontrando molti protagonisti delle imprese e lo vedo nei numeri, perché l'indice complessivo delle aspettative dei manager (il composite Pmi) è al punto più alto da 15 anni". Secondo il commissario "l'ottimismo fa bene. È fondamentale però che si abbia la consapevolezza di qualche problema che c'è e della sfida del piano europeo. Per questo l'autunno è così importante. Noi ora avremmo potuto trovarci di fronte a un'economia europea in macerie. Le politiche espansive, la risposta dei governi e dell'Unione europea ci consegnano invece un quadro diverso. Ma ora deve agganciarsi ai grandi progetti del Recovery, ai fondi collegati e all'insieme di questa sfida". (segue) (Res)