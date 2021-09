Afghanistan: presidente Consiglio europeo Michel, Unione ignorata dagli Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La "crisi in Afghanistan sta generando un dibattito su scala continentale. Charles Michel, presidente del Consiglio europeo, dice a 'La Stampa' che dobbiamo essere lucidi. Da vent'anni siamo impegnati a livello militare e politico, ma anche civile, umanitario e di sviluppo. Ho avuto l'opportunità di conoscere questo periodo nelle mie varie funzioni, prima come ministro federale della cooperazione allo sviluppo, poi come primo ministro del Belgio. Gli eventi degli ultimi giorni dipingono un quadro tragico. Dobbiamo riconoscere che, nonostante gli sforzi, questo è un fallimento per la comunità internazionale". "La maggior parte dei Paesi europei attivi in Afghanistan, - spiega il presidente - sia all'interno della Nato sia in missioni di sviluppo, hanno deciso di essere solidali con gli Stati Uniti in base all'articolo 5 del Trattato del Nord Atlantico, utilizzato per l'unica volta nella storia in questa occasione. Facendo un passo indietro, ciò che mi colpisce è che, quando gli Stati Uniti hanno scelto di negoziare con i talebani sotto l'amministrazione Trump e poi hanno confermato il loro ritiro, l'hanno fatto consultandosi pochissimo - se non per niente - con i partner europei". "Dovremmo sentirci incoraggiati come europei - continua - a prendere in conto una serie di lezioni. La crisi afgana non fa che rafforzare una convinzione che ho da tempo e che condivido con molti altri, l'idea dell'autonomia strategica dell'Ue, che mira a rafforzare la nostra capacità di influenza secondo i nostri interessi e valori, insistendo anche sulla nostra capacità d'azione. Di fronte all'impressione di un'accelerazione del caos al momento del ritiro Usa, non si può non porsi delle domande". (segue) (Res)