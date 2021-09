Afghanistan: presidente Consiglio europeo Michel, Unione ignorata dagli Usa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Michel osserva come "il fatto che una delle potenze economiche più forti del mondo come l'Unione europea, una potenza democratica con valori forti, una potenza militare composta da ventisette Stati, non sia in grado di fornire l'assistenza necessaria per evacuare i suoi cittadini e gli afgani che l'hanno sostenuta senza il sostegno degli Stati Uniti, deve essere fonte di preoccupazione. Questa osservazione non fa che accelerare l'urgenza di una discussione approfondita sul rafforzamento dell'autonomia strategica europea. Ora dobbiamo trasformarla in azione". "Voglio dirlo chiaramente - conclude Michel -: l'autonomia strategica Ue rafforzata è una buona idea per l'Europa, ma anche per il resto del mondo, perché i valori che sosteniamo sono valori universali di dignità e rispetto dell'individuo. Proponiamo un ordine basato su regole. È anche un bene per gli alleati: è meglio per tutti essere in un'alleanza dove tutti i partner sono solidi e hanno la capacità di agire". (Res)