Brasile: opposizione denuncia incostituzionalità decreto Bolsonaro su regole social media

- Il Partito dei lavoratori (Pt), il Partito socialista brasiliano (Psb) e il senatore Alessandro Vieira del partito Cittadinanza hanno depositato un'Azione diretta di incostituzionalità (Adi) presso la Corte suprema federale (Stf) contro il provvedimento firmato dal presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, per limitare gli interventi di moderazione sulle reti sociali. Il decreto firmato lunedì dal presidente - valido per 120 giorni, in attesa di ratifica del parlamento -, si presenta a difesa "della libertà di espressione" fissando tra le altre cose la necessità di avere una "giusta causa" per rimuovere o sospendere un profilo. Secondo il Pt il provvedimento è incostituzionale perché "ha il chiaro intento di sovvertire la volontà del legislatore affermata nella legge quadro sui diritti Internet in cui si indicano i limiti della libertà di espressione quando si promuovono la disinformazione e l'incitamento all'odio", afferma in una nota l'avvocato di Pt, Eugenio Aragao. Il testo dell'Adi presentata alla Corte suprema sostiene che il decreto è "un anelito autoritario dell'attuale presidente della Repubblica" pubblicato "opportunisticamente" alla vigilia del giorno dell'Indipendenza che si commemora il 7 settembre. (segue) (Brb)