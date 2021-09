Giappone: l'economia è cresciuta dell'1,9 per cento nel secondo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia del Giappone ha conseguito una crescita dell'1,9 per cento annuo tra aprile e giugno scorsi per merito di un aumento della spesa in conto capitale, ma l'aumento dei casi di Covid-19 sta comprimendo i consumi nel settore dei servizi e complicando lo scenario economico per i prossimi mesi. I nuovi dati relativi all'andamento del prodotto interno lordo nel secondo trimestre 2021 sono stati pubblicati oggi dall'Ufficio di gabinetto giapponese superano le previsioni degli economisti, che avevano anticipato in media una crescita dell'1,6 per cento, e il dato preliminare del governo, che stimava la crescita nel periodo aprile-giugno all'1,3 per cento. La ripresa economica del Giappone resta fragile, anche a causa del ritardo della campagna di vaccinazione e delle restrizioni ancora in vigore nel Paese per contrastare la pandemia di coronavirus. (Git)