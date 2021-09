Usa: Washington si prepara a manifestazione in difesa degli assalitori del Congresso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Congresso federale degli Stati Uniti e la Polizia di Washington si preparano a potenziali minacce di sicurezza in vista di una manifestazione a sostegno delle 570 persone incriminate per l'assalto dello scorso 6 gennaio a Capitol Hill. La manifestazione è in programma il prossimo 18 settembre, e la Polizia di Capitol Hill dovrebbe presentare un piano di sicurezza questa settimana. Il dipartimento di Polizia metropolitana intende rafforzare a sua volta la presenza di agenti di forze dell'ordine in occasione dell'evento, anche se per il momento la partecipazione prevista è di poche centinaia di persone. Secondo fonti citate dal quotidiano "The Hill", il gruppo organizzatore della manifestazione, "Look Ahead America", raccoglierà tra le 300 e le 500 adesioni, perlopiù membri di gruppi di estrema destra come i Proud Boys e gli Oath Keepers. (Nys)