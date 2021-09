Indo-Pacifico: comandante portaerei Queen Elizabeth, Giappone "fulcro" politica regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il commodoro Steve Moorhouse, comandante del gruppo da battaglia della portaerei britannica HMS Queen Elizabeth, ha descritto il Giappone come una "pietra miliare" della politica britannica nell'Indo-Pacifico. la portaerei britannica e le sue navi di appoggio hanno gettato l'ancora nella Baia di Tokyo domenica, 5 settembre, e vi si tratterranno sino a domani, 9 settembre. L'invio delle navi è "una dimostrazione dell'impegno del Regno Unito a coltivare il nostro partenariato con il Giappone", ha dichiarato Moorhouse nel corso di una conferenza stampa. L'ambasciatrice britannica in Giappone, Julia Longbottom, ha sollecitato nel corso della medesima conferenza stampa il raggiungimento di un accordo bilaterale che faciliti le esercitazioni congiunte tra le forze armate dei due Paesi. "Questo di consentirebbe di perseguire una cooperazione più complessa e significativa per contribuire alla pace e alla stabilità nell'Indo-Pacifico e oltre", ha detto l'ambasciatrice. (segue) (Git)