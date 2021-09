Indo-Pacifico: comandante portaerei Queen Elizabeth, Giappone "fulcro" politica regionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso fine settimana la portaerei britannica Queen Elizabeth ha gettato l'ancora a Yokosuka, in Giappone, dove ha sede la principale base navale degli Stati Uniti in Giappone e dove è stanziata una portaerei Usa della Flotta del Pacifico. La visita del gruppo navale britannico in Giappone è parte di un itinerario regionale che esibisce la rinnovata centralità attribuita da Londra alle dinamiche strategiche nel Mar Cinese Meridionale, principale teatro delle ambizioni della Cina. In un video pubblicato su Twitter, il commodoro Steve Moorhouse, comandante del gruppo da battaglia della della Queen Elizabeth, ha dichiarato che il Regno Unito intende elevare le relazioni coi suoi partner regionali ad un nuovo livello, ed ha ribadito il sostegno di Londra alla libertà di navigazione e alla sicurezza delle rotte marittime, così come l'appoggio ad un sistema di diritto internazionale che regoli le interazioni tra tutti i Paesi dell'Indo-Pacifico. (segue) (Git)