Usa: Trump terrà comizi in Georgia e Iowa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, terrà comizi in Georgia e Iowa nelle prossime settimane, per mantenere la propria presa sull'elettorato repubblicano statunitense a dispetto della sua estromissione dai social media. Il principale comitato elettorale di Trump, Save America, ha annunciato che l'ex presidente sarà a Perry, in Georgia, il prossimo 25 settembre, e a Des Moines, in Iowa, il 9 ottobre. Trump ha più volte suggerito di voler tentare una nuova candidatura alla Casa Bianca nel 2024, ma sino ad oggi non ha mai confermato univocamente il lancio di una sua terza campagna presidenziale. (Nys)