Usa: Texas, governatore firma nuova legge restrittiva su elezioni

- Il governatore repubblicano del Texas, Greg Abbott, ha firmato un'ampia legge elettorale. Lo scrive il sito statunitense "Axios", sottolineando che lo Stato della stella singola è l’ultimo in ordine di tempo tra quelli a guida repubblicana che hanno modificato le regole di voto, sulla scia delle accuse di brogli mosse dall’ex presidente Donald Trump in occasione dell’ultima tornata elettorale. La nuova legge annulla il voto anticipato e aggiunge nuovi requisiti di identificazione, che secondo i critici hanno un impatto sproporzionato sugli elettori di colore. La misura potrebbe anche rendere più difficile il voto per le persone con disabilità, osserva il quotidiano “Washington Post”, creando sanzioni per le persone che aiutano a compilare una scheda elettorale. Il “New York Times” precisa che la nuova legge prevede che nelle grandi contee del Texas, tradizionalmente inclini a votare democratico, il conteggio delle schede avvenga in live stream. Il disegno di legge è stata una priorità assoluta per Abbott. I repubblicani in molti stati hanno spinto per nuove restrizioni basate sulle accuse di brogli promosse dall'ex presidente Trump e da altri esponenti conservatori. "Sono necessarie riforme alle leggi elettorali di questo Stato per garantire che le frodi non pregiudichino la fiducia del pubblico nel processo elettorale", si legge nel testo del disegno di legge.(Nys)