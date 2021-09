Argentina: sei morti nelle ultime 24 ore a Rosario, capitale del crimine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sei morti nelle ultime 24 ore. Questo il tragico bilancio di una delle giornate più cruente registrate nella città di Rosario, 250 chilometri a nord di Buenos Aires, da alcuni anni denominata ormai come la "Chicago" dell'Argentina per l'imperversare di bande criminali legati al traffico di droga. Tra gli uccisi, riportano i media locali, anche un collaboratore di giustizia, testimone chiave in uno dei tanti processi in corso contro membri delle bande di narcos che si contendono l'egemonia del traffico di cocaina che dalla Bolivia e la Colombia arriva in Argentina. La violenza del "lunedì di sangue" di Rosario non ha risparmiato neanche un bambino di 4 anni, ucciso dai sicari di fronte al padre. In ballo, riferiscono le cronache, non è tanto lo spaccio, quanto il controllo e la logistica della droga che viene imbarcata all'interno di container di soia e grano nelle chiatte che dal porto di Rosario, lungo il fiume Paranà, viaggiano fino a Buenos Aires o Montevideo e quindi in Europa, in qualche porto in Italia, Spagna, Germania, Olanda. A contendersi il mercato sono bande conosciute come "Los monos", "clan Romero", "los colombianos", "los cavernícolas".(Abu)