Usa: Casa Bianca chiede al Congresso 24 miliardi per gestione disastri naturali

- La Casa Bianca chiederà al Congresso di stanziare circa 24 miliardi di dollari in finanziamenti d'emergenza per affrontare i disastri naturali. Lo scrive il quotidiano "The Hill", citando funzionari dell'amministrazione, secondo i quali il finanziamento aggiuntivo è necessario per soddisfare le esigenze legate ai disastri degli ultimi 18 mesi, inclusi gli uragani Laura e Delta e recenti disastri come gli incendi in California e l'uragano Ida. Sono necessari, secondo le fonti citate da "The Hill", 14 miliardi di dollari per affrontare disastri e condizioni meteorologiche estreme e prevedono che saranno necessari almeno altri 10 miliardi per la risposta a Ida, anche se l'intera entità dei danni dell'ultimo uragano non è ancora nota.(Nys)