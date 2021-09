Uruguay: Covid, vaccinati equipaggi di pescherecci stranieri nel porto di Montevideo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circa 250 membri degli equipaggi di pescherecci stranieri ormeggiati nel porto di Montevideo in Uruguay sono stati vaccinati martedì con la prima dose del farmaco di Pfizer contro la covid-19. Lo ha reso noto lo stesso ministro della Salute, Daniel Salinas, sottlineando che si è trattato di "un gesto di umanità" nei confronti di una categoria "a rischio". Tra i vaccinati figurano un cittadino norvegese, 4 vietnamiti, 5 coreani, 20 filippini, 60 cinesi e 156 indonesiani. La permanenza degli equipaggi per diversi mesi nel porto della capitale, si spiega in una nota, consentirà loro di ricevere le due dosi del vaccino. Secondo quant hha affermato Salinas, in questo modo "sono state soddisfatte richieste puntuali fatte dagli ambasciatori di Corea e Cina". "Ci sembra un'azione umanitaria e un gesto di solidarietà verso quei membri dell'equipaggio di pescherecci stranieri che operano nelle acque territoriali nazionali", ha concluso il ministro. (segue) (Abu)